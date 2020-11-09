Bursa'da dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'da dorsesi yan yatmış halde çevre yolunda seyreden tırın tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa- İzmir yolunda 61 K 15604 plakalı tırın, 42 AGY 174 plakalı dorsesinin yan yatmış halde trafikte ilerlediği anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tırın tehlikeli yolculuğu, anbean görüntülere yansırken, sürücüsünün dorsenin durumuna aldırmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.