İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da drift atan şehir magandalarının o anları kameralarda

Bursa’da otomobillerle drift atarak trafiği tehlikeye sokan şehir magandalarının o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da otomobillerle drift atarak trafiği tehlikeye sokan şehir magandalarının o anları cep telefon kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarla drift atarak trafiği tehlikeye sokan şehir magandalarının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçemeyen sürücüler ise tepkilerini korna çalarak gösterdi.


Polis ekipleri sosyal medyadaki görüntüler üzerine soruşturma başlatarak, araç sürücülerine ceza yazdı.

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