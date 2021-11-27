Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması

Bursa'da 250 polisin katılımıyla drone destekli huzur uygulaması yapıldı. 200 araç, 28 işyeri denetlenirken, umuma açık alanlarda ve yeşil alanlarda şüpheli kişiler denetimden geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü desteği ile Görükle'de 250 personel ve 35 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlenirken, eş zamanlı olarak havadan drone ile şüpheli kişi ve mekanlar takip edildi. Yapılan uygulamada 200 araç denetlendi. Denetlemelerde bin 500 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 35 iş yeri denetlenirken 22 işyerine idari işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.