Bursa'da düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyorlar

Bursa'da karantinada bulunan adreslere tek tek giden bekçiler düdük çalarak vatandaşların evde olup olmadığını denetliyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri pandemi süreci boyunca karantinada kalması gereken vatandaşların evde olup olmadığını düdük çalarak denetliyor. Kapı kapı dolaşarak vatandaşların cam ve balkona çıkmasını sağlayan bekçiler, kimlik kontrolü yaparak karantinadakilerin ihtiyaçlarını da soruyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) uygulaması ile şehrin 17 ilçesindeki polis merkezlerine bağlı bekçiler, her gün düzenli kontrollerini gerçekleştiriyor. Covid -19 testi pozitif çıkan ya da temaslı kişilerin evde olup olmadıklarının denetlenmesinde kurallara uymayanlara tutanak tutuluyor. İkinci kez evde olmamaları durumundaysa cezaî müeyyide uygulanıyor.

Bursa'da yapılan denetimler çerçevesinde Osmangazi'ye bağlı Tayakadın ve Hocaalizade mahallerinde muhtarlarla beraber denetime çıkan Çarşı Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler, FİTAS uygulaması ile vatandaşların evde olup olmadıklarını kontrol etti. Ekipler karantinadaki vatandaşların T.C kimlik numaralarını sorarak kişileri teyit etti. Vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını, her türlü ihtiyaçlarının ekipler tarafından giderildiğini ifade etti.