Bursa'da düğün dönüşü kaza: 8 yaralı

Bursa'da bir otomobil kontrolden çıkarak kavşaktaki bariyerlere çarptı. Malatya'da bir yakınlarının düğününden dönen ailenin bulunduğu araçtaki 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı saat 06.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Kavşağı çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ramazan Irmak (43) idaresindeki 34 JR 8972 plakalı otomobil, Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru seyrederken Orhangazi Kavşağı çıkışında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç hurdaya dönerken, araç içinde sıkışan yaralılar için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan otomobil sürücüsü Ramazan Irmak ile Ayten Irmak (64), Ayşe Perçin (38), Semra Irmak (28) ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine, Irmak Perçin (3), Mehmet Perçin (5), Yağmur Gök (6), Nuran Irmak Gök (32) ise Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan Ayşe Perçin Muradiye Devlet Hastanesine, Semra Irmak ise Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Araçta bulunanların Malatya'daki bir yakınlarının düğününden İstanbul'a döndükleri öğrenildi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.