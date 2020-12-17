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Bursa'da düğün öncesi şok görüntüler

Bursa’da düğün öncesi sokak ortasında oynanan kılıç-kalkan oyunu bu kadarına da pes dedirtti.

Bursa'da düğün öncesi sokak ortasında oynanan kılıç-kalkan oyunu bu kadarına da pes dedirtti. Düğün öncesi yapılan gösteride korona virüs unutuldu.


Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Gürsu ilçesinde gelin alma konvoyundaki araçların yolu kapatarak oynadıkları oyun bu kadarına da pes dedirtti. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde kimsenin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.


Bursa'da korona virüs vakalarının düştüğü sırada böyle görüntülerin ortaya çıkması, tekrar eski günlere mi dönüş olacak acaba sorusunu akıllara getirdi.

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