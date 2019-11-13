Bursa'da Dursun Ali Erzincanlı ile şiir dolu gece

Şiir dolu gecede, Erzincanlı anlatımlarıyla da gönülleri okşadı.

İnegöl Belediyesi, Kasım ayı kültür sanat etkinliklerini Mevlidi Nebi Haftası kapsamında düzenlenen bir programla sürdürdü. Salı akşamı şiirin ustası Dursun Ali Erzincanlı, İnegöllülerle buluştu. 20.00'da İnegöl'de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen şiir dinletisine, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu.

Yenişehir Kaymakamı ve İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile bazı meclis üyelerinin de katıldığı program, Dursun Ali Erzincanlı'nın sohbetiyle başladı. Mevlidi Nebi Haftası hakkında anlatımlarla süslenen gecede, Dursun Ali Erzincanlı şiirleriyle gönülleri okşayıp kulakların pasını sildi. Duygu yüklü program yaklaşık 2 saat devam etti.

Askıda iyilik uygulaması için teşekkür etti

Program sonunda Dursun Ali Erzincanlı, İnegöl Belediyesi tarafından başlatılan “Askıda İyilik” uygulamasına da değindi. Erzincanlı, uygulamayı sosyal medyadan gördüğünü ifade ederek İnegöl Belediyesine ve katkı veren esnaflara, vatandaşlara teşekkür etti.

İyilik hareketinin startını verdik

Program sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, şiir dinletisi programı ve askıda iyilik uygulaması hakkında konuştu. Kocaağa, “Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle değerli hocamızı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Böyle güzel bir gecede aramızda olduğunuz için değerli ilçe halkımıza da teşekkür ediyorum. Hocamız biraz önce askıda iyilik uygulamamızdan bahsetti. Ben de detaylı olarak bilgilendirmek istiyorum. Belediye Başkanımız önderliğinde böyle bir uygulamaya başladık. Bu uygulama aslında askıda ekmek şeklinde fırınlarda görülüyordu. Mevlit Kandili günü bu uygulamanın ilk duyurusunu yaptık. Tüm esnaflarda uygulanabilecek bir şey bu. Veren el, alan eli görmeyecek. Uygulamaya katılmak isteyen tüm esnaflarımız dahil olabilecek. Otobüslerde dahi bunu yapmayı planlıyoruz. Örneğin lokantaya gidip bir çorba içtiniz, bir çorba parası da askıya bırakmak istiyorum diyerek ücretini ödüyorsunuz. İhtiyaç sahibi herhangi bir vatandaşımız da askıda iyilik logosunun olduğu bu iş yerine gelerek bu imkanlardan ücretsiz olarak faydalanıyor. Esnaflarımız da buna katılım sağlıyor. Çok iyi tepkiler aldık. Şehrin tüm dinamiklerinin desteğini gördük. Güzel bir etkileşim olacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu şekilde şehrimizdeki dilencilik olayının da önüne geçmeyi planlıyoruz bu. İnşallah şehrimizde güzel bir iyilik hareketinin startını vermiş olduk. Hocamıza da bu şiir dinletisinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Peygamber sevgisi sanatla buluştu

İnegöl Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu'da yaptığı selamlama konuşmasında “Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle programlarımız sürüyor. Bir yandan Müftülüğümüzün programları, bir yandan da Belediyemizin organizasyonuyla benzer etkinlikler görüyoruz. Bu akşam da hocamızla bir şiir dinletisi gecesi yaşadık. Üstadımız peygamber sevgisini sanatla, şiirle buluşturarak kulaklarımızın pasının silinmesine vesile oldu.” diye konuştu.

Konuşmalar sonunda Kaymakam Seyitoğlu ve Başkan Yardımcısı Kocaağa, Dursun Ali Erzincanlı'ya İnegöl'ü simgeleyen çini hediye etti.