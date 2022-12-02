Bursa'da düşen uçağın pilotu son yolculuğuna uğurlandı

Dün Bursa’da bulunan termik santralin bahçesine düşen uçağın hayatını kaybeden iş insanı pilot Hakan Köksal kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Bursa'da bulunan termik santralin bahçesine düşen uçağın hayatını kaybeden iş insanı pilot Hakan Köksal kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa'da dün hava taşıtının düşmesi sonucu hayatını kaybeden iş insanı ve düşen uçağın pilotu ailesi ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Merkez Nilüfer ilçesi Çalı mahallesi Çalı Çalıkhalil camiinde kılınan ikindi namazına müteakip Çalı Yeni mezarlığına defnedildi.