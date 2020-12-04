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Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 kilo bonzai ile yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1’i kadın 4 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1'i kadın 4 kişi yakalandı.


Operasyon Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen İ.E., A.E., T.E. ve E.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstünde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 Kilo 135 Gram bonzai ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrası yakalanan 4 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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