İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da düzenlenen sahte içki operasyonu sonucu 2 kişi gözaltına alındı

Bursa’da 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin hastanede tedavi gördüğü sahte içki olayının ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin hastanede tedavi gördüğü sahte içki olayının ardından 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde sahte alkol içtikten sonra zehirlenen Şakir Çelik (56) ve Erol Oktay'ın (56) hayatını kaybettiği, 10 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. 10 kişiden dördünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Raif A.'yı (46) gözaltına aldı. Araştırmalarına devam eden ekipler, sahte içkilerin İzmir'de yapıldığı ve oradan buraya gönderildiğini tespit etti. Yapılan operasyona sonucu, İzmir'de sahte içki satışı yapan O.Y. de (51) yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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