Bursa'da eğitim uçağı düştü...2 ölü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında bir eğitim uçağı düştü. Olayda pilot ve yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden kalkan eğitim uçağı, saat 15.40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü. Bacaların yanına düşen eğitim uçağında pilot ve yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelip ekiplerden bilgi aldı.

Polis ekipleri kaza bölgesini emniyet şeridiyle çevirirken, herhangi başka bir yaralının olmadığı kaydedildi.