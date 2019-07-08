İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da elektrikler gitti, hayat durdu

Bursa’da ana trafoda çıkan arıza sonucu elektrikler şehir genelinde kesildi.

Bursa'da ana trafoda çıkan arıza sonucu elektrikler şehir genelinde kesildi. Metro seferleri durdu, hayat durma noktasına geldi.


Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.'nin (TEİAŞ) Ovaakça Mahallesi'ndeki ana trafosu arızalandı. Trafonun arızalanması sonucu Bursa genelinde elektrikler kesildi. Metro seferleri yapılamazken, ulaşım için ek otobüs seferleri başlatıldı.



Bursa Büyükşehir Belediyesinden açıklama


Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla Bursaray'da seferler durdu. Kesinti sırasında seyir halinde olan vagonlardaki yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması nedeniyle Bursaray güzergahında ulaşım otobüslerle sağlanıyor" denildi.


Burulaş'tan da açıklama geldi:


"Gerçekleşen elektrik kesintisi sebebiyle BursaRay seferlerimiz geçici süreliğine hizmet verememektedir. Yaşanan aksaklık sebebiyle özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.