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Bursa'da emekli Vali Zekai Gümüşdiş son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da 1979-1988 yıllarındaki 9 yıllık süresiyle bu ’en uzun süre görev yapan vali’ olan ve dün 94 yaşında vefat eden Zekai Gümüşdiş toprağa verildi.

Bursa'da 1979-1988 yıllarındaki 9 yıllık süresiyle bu 'en uzun süre görev yapan vali' olan ve dün 94 yaşında vefat eden Zekai Gümüşdiş toprağa verildi.


Kentte tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitiren emekli Vali Gümüşdiş'in cenaze namazı Bursa Organize Sanayi Camisi'nde kılındı. Gümüşdiş'in ailesi ve yakınları ile Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve vatandaşlar katıldı.


İkindi vakti cenaze namazı kılınan Gümüşdiş, Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

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