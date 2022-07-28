Bursa'da en acı tesadüf

Bursa'da dört sokağın kesişim noktasında hızlı gelen servis araçları kafa kafa çarpıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan minibüslerden birisi, kaldırımda yürüyerek ekmek almaya giden 71 yaşındaki adamı ezdi. Yaşlı adamın hayatını kaybetmesine neden olan servis aracının oğlunu almaya gittiği ortaya çıktı.

Kaza, sabah saat 06.15 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört sokağın birleşim noktasında durmayarak hızlı gelen servis araçları kafa kafa çarpıştı. O sırada kaldırımda yürüyerek ekmek almaya giden Osman Seyhun'u çarpışma sonrası kontrolden çıkan minibüs ezdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Osman Seyhun'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Seyhun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın ölümüne sebep olan servis aracının oğlunu almaya gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ederken, görgü tanıkları olayın şokunu üzerinden atamadıklarını ve çok acı bir tesadüfe tanıklık ettiklerini ifade ettiler.