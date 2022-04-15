İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da engelli genç annesini bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesi İsaören mahallesinde meydana gelen olayda engelli genç, annesini bıçakla yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi İsaören mahallesinde meydana gelen olayda engelli genç, annesini bıçakla yaraladı.


Olay İsaören Mahallesinde meydana geldi. Zihinsel engelli Kamil Z.(25) mutfaktan aldığı bıçakla annesi Ayşen Z.'yi (48) ellerinden yaraladı.


Kanlar içinde kalan kadın zorlukla kaçtı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, engelli gencin elinden bıçağı aldılar. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Engelli genç ise Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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