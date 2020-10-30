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Bursa'da engelli öğrenciler 29 Ekim'i gökyüzünde uçarak kutladı

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel 3 engelli öğrenciye paratrike uçuşu yaptırıldı.

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel 3 engelli öğrenciye paratrike uçuşu yaptırıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün “İstikbal Göklerdedir” sözüne dikkat çekilen etkinlikte, engelli öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu gökyüzünde kutladı.


İnegöl Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tarafından 3 engelli öğrenciye paratrike uçuşu yaptırıldı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “İstikbal Göklerdedir” sözüne ithafen yapılan etkinlik, 29 Ekim sabahı 09.00'da Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM merkezinde gerçekleştirildi. Cumhuriyet coşkusunu gökyüzünde yaşamak için davet edilen 3 engelli öğrenci, İnegöl Belediyesi ve aynı zamanda milli sporcu olan yamaç paraşütü sporcusu İbrahim Dinçer tarafından Paratrike ile gökyüzüyle buluşturuldu. Hazırlıkları yapılan engelli öğrencilerin heyecanları dikkat çekerken, gökyüzünde süzülürken de büyük coşku yaşadılar.


İnegöl ve Yeniceköy semalarında 29 Ekim coşkusunu izleme fırsatı bulan engelli öğrenciler, kendilerine tanınan bu imkandan dolayı İnegöl Belediyesi ve Belediye Başkanı Alper Taban'a teşekkür etti.

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