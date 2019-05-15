Bursa'da ‘Engelsiz' dart heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi katkılarıyla düzenlenen ‘Engelsiz Dart Turnuvası' sona erdi.

Sadece engellilerin katıldığı 1. Bursa Engelsiz Dart Turnuvası çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli Milli Sporcu Nihat Demir antrenörlüğünde yapılan turnuva iki etapta gerçekleştirildi. Kadınlar kategorisinde Berna Yılmaz birinci olurken, Sümeyye Menekşe ikinci ve Eda Alkan da üçüncü oldu. Erkeklerde ise birinci Ahmet Ağcal, ikinci Ayvaz Arı ve üçüncü de Ömer Faruk Yavuzay oldu.

Kadınlar ve erkekler kategorisinde dereceye girmeye hak kazanan yarışmacıların kupa ve madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Numan Şeker, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Spor İl Temsilcisi Serap Kızılay ve Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı Müzeyyen Yıldırım takdim etti.