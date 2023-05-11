Bursa'da "Erdinç Çelikkol'a Vefa Gecesi Konseri"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü'nün ‘Erdinç Çelikkol'a Vefa Gecesi Konseri, müzikseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda yapılan konserin ilk bölümünü Şef Salih Berkmen yönetti. Erdinç Çelikkol'un 1983 yılında kurduğu Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçılarının oluşturduğu icra heyeti ile Çelikkol'un yıllarca şefliğini yaptığı; İnegöl Belediyesi Türk Müziği Korosu, Yalova Musiki Derneği, Bursa Musiki Cemiyeti, Erdinç Çelikkol Türk Müziği Derneği, Orhangazi Halk Eğitim Merkezi, Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği ve Kocaeli Büyükşehir Musiki derneklerinin katılımı ile Erdinç Çelikkol eserlerinden oluşan repertuvar seslendirildi.

Konserin ikinci bölümü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Türk Müziği korosu ses sanatçısı Nalan Höke Turan'ın sunumu ve moderatörlüğünde geçekleşti. Misafir sanatçılar, Bestekar Amir Ateş, TRT Radyosu ses sanatçıları; Kutlu Payaslı, Ayşe Taş, Melihat Gülses, Elif Güreşçi, Nusret Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Türk Müziği korosu ses sanatçıları; Güzin Değişmez ve Ertan Bilgi okudukları şarkılar ve Çelikkol'a dair hatıraları ile konsere renk kattı. Ayrıca Bursalı şairler Hüsamettin Olgun ve Turgut Çelik'in şiirleri ve Çelikkol'a dair hatıraları da ilgiyle dinlendi.

Konser boyunca Erdinç Çelikkol'un eşi Neriman Çelikkol ile ailesi ve sevenleri duygulu anlar yaşadı. Yüksek bir katılım ile gerçekleşen konserin sonunda AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız'ın misafir sanatçılara plaket takdim etti.