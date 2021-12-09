İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da ev alev alev yandı, mahalleli ayağa kalktı

Bursa’da alev alev yanan ev, mahalleliyi sokağa döktü.

Bursa'da alev alev yanan ev, mahalleliyi sokağa döktü. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından söndürüldü.


Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen evi gören mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına aldı.


Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. 1 otomobilin yanması ise son anda önlendi.


Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.