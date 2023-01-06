Bursa'da ev sahibinin hastanede yatmasını fırsat bildiler, evdeki altınlarını çaldılar

Bursa'da ev sahibinin hastanede yatmasını fırsat bilerek evinden altın çaldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 4 Ocak 2022 tarihinde Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. (75) rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye yatıp çıktıktan sonra evde bulunan altınlarının olmadığını fark etti. Ev sahibinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Yapılan araştırmada ev sahibi A.D.'nin hastaneye yattığından haberi olan U.B. (31) ve B.B.'nin (27) eve girdiği tespit edildi. Ekipler evin kapısında herhangi bir zorlama olmadığını ve evin dağıtılmayarak hırsızlığın yapılması karşısında araştırmayı titizlikle yürüttü. Bunun üzerine eve giren 2 şüphelinin banka ve kredi kartı hesap hareketlerinin incelenmesi sonrasında beyan ettikleri gelirlerden daha fazla miktar para olduğu belirlendi.

Jandarma Suç Araştırma Timi şahıslarla yaptığı görüşmede hesap dökümleri ile ilgili çelişkili beyanlarda bulunmaları üzerine şüphelileri gözaltına aldı.