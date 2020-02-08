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Bursa'da ev yangını korkuttu

Gemlik’te sabah saatlerinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Gemlik'te sabah saatlerinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Eşref Dinçer Mahallesi Zümrüt sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 3 ayrı arazöz ile anında müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bina kullanılamaz hale geldi.


Polis ve 112 sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma devam ediyor.

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