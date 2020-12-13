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Bursa'da evi talan eden hırsızlar suçüstü yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde dadandıkları villayı talan eden hırsızlar, bir kamyonet eşya çalarken yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde dadandıkları villayı talan eden hırsızlar, bir kamyonet eşya çalarken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi'nde Şevki Çalık'a ait villaya giren 2 kişi, evin içindeki güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdi. Sonra evi talan eden hırsızlar, geldiği kamyonete eşyaları doldurdu. Bu esnada İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri baskın gerçekleştirdi. Hırsızlık anında yakalanan Ö.B ve E.B gözaltına alındı. Evdeki toplam zararın ise 100 bin TL olduğu öğrenildi.

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