Bursa'da evin kapısını kartla açtılar, binlerce lira çalıp kayıplara karıştılar

Bursa'da 2 hırsızlık şüphelisi kadın, bir eve girip, binlerce lira çalarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 2 hırsızlık şüphelisi kadın, önce dış kapıyı kartla açarak binaya girdi. Ardından evin kapısını da kartla açıp giren şüpheli 2 kadın, evden yüklü miktarda para çalarak kayıplara karıştı. Parasının çalındığını fark eden aile ise durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kadınları her yerde arıyor.