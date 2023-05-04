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Bursa'da evini uyuşturucu serasına çeviren şüpheli gözaltına alındı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde evini uyuşturucu serasına çeviren şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evini uyuşturucu serasına çeviren şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.



Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri istihbarat sonucu takibe aldığı şüpheli D.M.D. isimli şahısın Gençali Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, evin odalarının uyuşturucu serasına döndüğünü gören ekipler, bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7 adet 7.65 mm çapında fişek, 54 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yetirmek için kullanılan fanlar, klimalar, nemlendirmek için kullanılan su tankları ve pompalar, termostatlar, saksılar, özel ışıklandırma düzeneği ele geçirildi.

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