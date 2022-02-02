Bursa'da fabrikada korkutan yangın

Bursa'da toplu konutların içerisinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın sonucu korku dolu anlar yaşandı.

Yangın, öğle saatlerinde Gürsu ilçesi Dışkaya Mahallesi toplu konutların bulunduğu alanda bulunan bir fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken, toplu konutlarda oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası polis ekipleri tahkikat başlattı.