İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da fabrikada yük indiren vinç devrildi: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Bursa’da bir fabrikada yük indirmek için kullanılan vinç devrildi.

Bursa'da bir fabrikada yük indirmek için kullanılan vinç devrildi. Vinç altında kalan 3 işçiden biri hayatını kaybederken diğer 2'si ağır şekilde yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesindeki Bosch Rexroth fabrikasının mal kabul kısmında meydana geldi. Fabrikanın depo kısmına mal indiren vinç, yükün ağır gelmesi sebebiyle yan devrildi. Vincin altında kalan 3 işçiden 1'i hayatını kaybederken dier 2'si ağır yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ölen işçinin isminin Murat Bayraktar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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