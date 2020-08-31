İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da faciadan dönüldü

Bursa’da faciadan dönüldü.

Bursa'da faciadan dönüldü. Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk, az kalsın araçtan düşüyordu. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.


Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesinde yaşandı. Avrupa Konseyi Bulvarından gelen otomobilin sol arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobildeki açılan kapıyı küçük bir kız çocuğu tuttuğu görüldü. O anda trafiğin yavaşlaması facianın önüne geçerken, olay anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.