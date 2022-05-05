Bursa'da faciaya ramak kala.. Araç sürerken uyuyakaldı

Bursa'da bir sürücü araç sürerken uyuyakaldı. Yolun ortasında duran sürücünün ayağı gaz pedalına takılınca seslere uyanan mahalleli şoke oldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri direksiyon başında sızan sürücüyü uyandırdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir sürücü seyir halindeyken direksiyon başında uyuyakaldı. Sürücünün ayağı gaz pedalına takılı kalınca sese uyanan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri direksiyon başında sızan sürücüyü uyandırarak gönderdi. Şans eseri sokakta hiç kimse bulunmaması bir faciayı önledi. Polisin uyandırdığı sürücü daha sonra yoluna devam etti.