Bursa'da fahiş fiyat uygulaması

Bugüne kadar 25 işletmeye cezai işlem uygulandığı, 3 firmada da haksız kazanç tespit edilmesi nedeniyle Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildiği açıklandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması, haksız kazancın önlenmesi ve genel düzen ve tertibin sağlanması adına belirli aralıklarla gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor. Tüm işletmelere yönelik yapılan denetimler çerçevesinde son olarak marketler mercek altına alındı.

25 işletmeciye cezai işlem uygulandı, 3 işletme Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirildi

Denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, ilçe genelinde tüm marketlerin mercek altına alındığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Zabıta Müdürlüğü'müzün görevlerinden biri halk sağlığını korumakla birlikte vatandaşımızın hakkını da korumaktır. Bu düsturla marketlere yönelik belirli aralıklarla denetimler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz ekiplerle şehrimizdeki tüm marketleri incelemek üzere çerçevesinde bir denetim atağı başlattık. Yapılan denetimlerde özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde fahiş fiyat, etiket, ruhsat, hijyen, genel tertip ve düzen, işgal, işyeri önü çevre kirliliği hususlarında denetim yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde 25 adet işletmeye etiketsizlik, kasa-etiket uyuşmazlığı, işgal ve genel temizlik gibi hususlarda cezai işlem uygulanmış olup, 3 adet haksız fiyat satışı tespit edilen ürünler için ilgili işletmeden savunma tutanağı tanzim edilerek alış ve satış faturaları ile ilgili Ticaret İl Müdürlüğüne sevk edilmiştir”denildi.