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Bursa'da farklı işyerlerinden hırsızlık yapan zanlı dövmesinden yakalandı

Bursa’da farklı dükkanlardan mazot ve para çalan hırsız dövmesinden yakalandı.

Bursa'da farklı dükkanlardan mazot ve para çalan hırsız dövmesinden yakalandı.


Olay, geçtiğimiz gün İznik ilçesinde meydana geldi. Şüpheli şahıs, farklı iş yerlerinden 80 litre mazot, 2 adet akü, cep telefonu ve 40 lira para çaldı.


Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi dövmesinden teşhis ederek, S.A. olduğunu belirledi. Yapılan operasyon sonucu S.A. gözaltına alındı.


Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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