İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da farklı suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.


Asayiş Şube Aranan Şahıslar Şube Amirliği tarafından aranan, çocuğu veya kendini savunamayacak kişiyi öldürmek suçundan 29 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan A.Ö., hırsızlık suçlarından 12 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan C.A. yakalandı. Yine hırsızlık suçlarından 6 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan A.A., hırsızlık suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.S., hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 23 yıl 10 ay cezası bulunan, ayrıca çocuğa cinsel istismar suçundan aranan H.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.