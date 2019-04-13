Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ise kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında İznik - Orhangazi yolunda meydana geldi. Hasan Aydemir'e (44) Orhangazi karayolu 3. kilometresinde yolun kenarında yürüdüğü sırada İznik istikametinden gelen bir otomobil çaptı. Aydemir, ağır yaralanırken plakası alınamayan otomobilin sürücüsü kaçtı. İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.