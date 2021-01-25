İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da feci kaza: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden otomobil ağaca çarparak durabildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya doğru seyir halinde olan Ümit D. idaresindeki 26 ADP 554 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak ancak durabildi. Sürücü ağır yaralanırken, araçta bulunan kızı Afranur D. ve torunu Muhammed Emin D. hafif şekilde yaralandı. 3 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürürken, sürücü Ümit D'nin hayatî tehlikesi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.