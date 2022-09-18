Bursa'da feci kaza! Motoruyla ölüme böyle gitti

Bursa'da motoruyla zikzak çizerek ilerleyen 29 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Genç sürücünün kaza yapmadan kısa süre önceki görüntüsü ise başka bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi, İzmir Yolu Osmangazi istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Toker (29), idaresindeki 16 JY 803 plakalı motoruyla zikzak çizerek seyrederken bir anda kontrolünü kaybedip demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere sıkışan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 29 yaşındaki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan hemen önce Toker'in tehlikeli yolculuğu ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.