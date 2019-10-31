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Bursa'da FETÖ elebaşını sosyal medyada öven bir kişi gözaltına alındı

Bursa’da FETÖ/PDY’yi ve 15 Temmuz hain darbe girişimini sosyal medyada öven bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ/PDY'yi ve 15 Temmuz hain darbe girişimini sosyal medyada öven bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve MİT Bölge Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Y.K. isimli şahsın 15 Temmuz hain darbe girişimini ve FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'i sosyal medya üzerinden övdüğü tespit edildi. Jandarma şüphelinin evine düzenlediği operasyon 1 cep telefonuna el konularak, Y.K. gözaltına alındı.

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