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Bursa'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararla birlikte yapılan operasyonda 4'ü ByLock kullanıcısı 16 kişi gözaltına alındı.


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 4'ü ByLock kullanıcısı 16 kişi gözaltına alındı, 4 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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