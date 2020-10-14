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Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Bursa’da FETÖ/PDY örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bursa'da FETÖ/PDY örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde içlerinde, avukat, öğretmen, ihraç devlet memurları, kapatılan Polis Akademisi öğrencilerinin olduğu bazı kişilerin Bank Asya'da artan hesabı, iltisaklı kurumlarda eğitim kaydı, sendika üyeliği olduğu ve ByLock kullandıkları tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 8 kişiden 6'sı yakalanırken, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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