Bursa'da FETÖ'cü 15 askeri personel tutuklandı

Bursa'da FETÖ/PDY mensubu oldukları ve büfelere ait ankesörlü telefonlarla birbirleriyle irtibat kurdukları tespit edilen 20 askeri personel adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 5'i etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY mensubu oldukları ve büfelere ait ankesörlü telefonlarla örgüt mensupları ve yöneticileriyle iletişim halinde oldukları tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 askeri personel hakkında arama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. TEM polisi 20 şahsın yakalanması için Bursa merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9'u muvazzaf 20 askeri personel gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şahısların emniyette sorguları tamamlandı. 20 kişi ilk işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 5'i etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.