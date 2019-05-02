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Bursa'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Bursa’da mayıs ayında yağan dolu hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi.

Bursa'da mayıs ayında yağan dolu hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi.


Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bu sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı. Doluya hazırlıksız yakalanan Mustafakemapaşalılar saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Bir süre devam eden dolu yerini yağmura bıraktı. Tarlada mahsulü olan çiftçilerin ise dolu yağışından dolayı tedirgin oldukları öğrenildi.

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