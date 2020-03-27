Bursa'da flaş karar...Parklar kapatıldı

Geçtiğimiz hafta sonu havanın güneşli olmasını bilen binlerce vatandaş parklara akın etmişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal mesafe hassasiyetine dikkat etmemesi sebebiyle şehir genelindeki tüm parkları kapatma kararı aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Zor günleri aştığımızda yeniden çiçek açacağız. O gün gelinceye kadar siz hemşehrilerimizin severek uğradığı parkları bir müddet sakin bırakacağız. Parklarımız kısa bir mola vermişken siz de #EvdeKal'ın, sağlıklı kalın. #HayatEveSığar" dedi.