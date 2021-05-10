Bursa'da futbol sahaları yenileniyor

Bursa'nın sporda da marka kent olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve malzeme desteği, kentin farklı noktalarına branşlara özel tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde de spora olan desteğine devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda sahaların bakım ve onarımı yapılıyor. Bu kapsamda Gemlik Küçükkumla suni çim saha tesisi bakım-onarım çalışmalarına başlandı.

Çalışma kapsamında sahanın çevresindeki otlar biçildi, yandaki ağaçlar budandı. Saha koruma demirleri sağlamlaştırılırken, sahanın zemini elden geçirilirdi. Sahanın yanında bulunan yola mıcır dökülerek bakım çalışması yapılırken, kale direklerinin boyanması, kale filelerinin yenilenmesi ve yedek kulübelerinin bakım onarım işleri tamamlandı.