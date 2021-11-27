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Bursa'da garip olay.. Direğe zincirle bağlı olan çöp kovasını çaldı

Bursa’da şüpheli bir şahıs, sokakta elektrik direğine zincirle bağlı olan çöp kovasını çaldı.

Bursa'da şüpheli bir şahıs, sokakta elektrik direğine zincirle bağlı olan çöp kovasını çaldı. Bu anlar güvenlik kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi merkez Osmangazi ilçesindeki sokağa geldi. Şahıs, çöp kovasının direğe zincirle bağlı olduğunu fark etti. Bir süre uğraştıktan sonra zinciri koparttı. Şahıs çöp kovasını çalarak gözden kayboldu.


Bu anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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