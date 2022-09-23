Bursa'da Gastrofest heyecanı başladı

Tarih, kültür ve medeniyet başkenti ‘Yeşil Bursa'nın gelenekten geleceğe akan eşsiz ipeksi lezzetlerinin tanıtılacağı 'Bursa Gastronomi Festivali' kortej yürüyüşüyle start verdi.

Bursa´da dededen toruna yaşayan lezzet duraklarının yanı sıra Master Show, Master Class, söyleşi, yarışma ve panellerde ünlü şeflerin yer alacağı, konserler ve gösterilerle dolu 7'den 70'e herkes için her anlamda doyurucu Bursa Gastronomi Festivali düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Merinos AKKM'de organize edilen festivale dünyaca ünlü şeflerle birlikte Bursa'ya özgü lezzetler tanıtılacak. 3 gün sürecek festivalde yarışmalar, workshoplar ve birçok farklı etkinlik gerçekleşecek.