Bursa'da gastronomi turizmi canlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dâire Başkanı ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk, gastronomi turizmini canlandırma çalışmaları çerçevesinde, İlka Şekerleme'nin Nilüfer'e bağlı Yaylacık köyündeki tesislerinde incelemelerde bulundu.

Baştürk, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak'ın da eşlik ettiği ziyarette İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün tarafından ağırlandı. Akgün'den üretim faaliyetleri, ürün çeşitleri, yurtiçi ve yurtdışı satış ve tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi alan Abdülkerim Baştürk, Büyükşehir Belediyesi olarak gastronomi turizmini canlandırmak istediklerini söyledi.

Bursa'nın birçok özelliğiyle Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu ve gastronomi alanında da zengin bir birikime sahip olduğunu söyleyen Abdülkerim Baştürk, Bursa kebabı, İnegöl Köfte, pideli köfte ve cantık gibi yiyeceklerin yanı sıra Kemalpaşa tatlısı, süt helvası gibi tatlıların Bursa'nın zengin yiyecek kültürünü oluşturduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla Bursa'ya özgü yerel lezzetlerin ön plana çıkarılması için harekete geçtiklerini anlatan Baştürk, bu amaçla tatlı ve yemek firmalarını ziyaret ettiklerini belirtti. Bursa'nın gastronomi mutfağında kestane şekerinin de önemli bir yer tuttuğuna değinen Abdülkerim Baştürk, “Kardelen Kültür evi bizi çok etkiledi. Bursa'ya bir gastronomi müzesi kazandırmak istiyoruz. Dünyanın en lezzetli kestane şekerini Bursa üretiyor. Yerel lezzetlerimizi hem yurt içinde hem yurt dışında daha iyi tanıtarak, Bursa'nın gastronomi turizminden daha çok pay almasını hedefliyoruz. Yemek ve tatlı üretim firmalarına yaptığımız ziyaretler ve gerçekleştirdiğimiz incelemeler, bu konuda bize ışık tutacak” dedi.

Coğrafî işaret tescili yapıldı

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, Türkiye'de kestane şekerinin ağırlıklı olarak Bursa'da üretildiğini buradan Türkiye ve dünyaya yayıldığını söyledi. Bursa'da yaklaşık 40 firmanın kestane şekeri ürettiğini söyleyen Akgün, BTSO'da, 27. Grup Gıda Komitesi'nin teşebbüsüyle Bursa kestane şekeri için Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescil edildiğini, ayrıca Avrupa'da tescil başvurusu yaptıklarını belirtti.

“Kestane şekerini dünyaya tanıtıyoruz”

Firma olarak yaptıkları üretim ve pazarlama çalışmalarından da bahseden Mümin Akgün, İlka Şekerleme'nin Kardelen ve Yaylacık markalarıyla yurtiçine, Cardelion markasıyla da 5 kıtada 30'dan fazla ülkeye Bursa'nın yerel lezzetlerinden kestane şekerini ulaştırdıklarını ifade etti. Dünyanın önemli gıda fuarlarında katılıp Bursa kestane şekerini tanıttıklarını belirten Akgün, “İlka Şekerleme olarak çeşitli ebatlarda 30'a yakın ürünü sofralara ulaştırıyoruz. Fuarlarda binlerce ziyaretçiye kestane şekeri dağıtarak hem Bursa'nın hem ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Ayrıca ziyaretçilere Bursa'nın turizm haritasını hediye ederek, gönüllü turizm elçiliği yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'yı gastronomi alanında ön plana çıkarma çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.