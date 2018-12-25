Bursa'da gece boyunca etkisini gösteren lodos, sabah saatleriyle birlikte yerini yağmura bıraktı

Bursa'da gece boyunca etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Aydınlatma direklerini ve çöp konteynerlerinin devrilmesine neden olan lodos, sabah saatlerinde yerini yağmura bıraktı.

Yetkililerin günlerdir uyardığı şiddetli lodos, gece saatleri boyunca Bursa'da etkisini gösterdi. Aydınlatma direkleri ve çöp konteynerlerini deviren lodos, reklam tabelalarının uçmasına neden oldu. Lodos sonrası sokaklar uçuşan çöp ve yapraklarla doldu. Sabah saatlerine kadar etkisini devam ettiren lodos, sabaha karşı yerini yağmura bıraktı.