Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde CNC atölyesinde yangın çıktı.

Yangın saat 02.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayi Sitesi 22. Sokakta faaliyet gösteren ahşap CNC atölyesinde meydana geldi. Toz emme makinesi henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını yoldan geçen bir vatandaş gördü. Vatandaş durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.