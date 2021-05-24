Bursa'da geceyi alevler aydınlattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ev alev alev yandı. O ânlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın gece 03.00 sıralarında kırsal Halhalca Mahallesinde Ahmet Emir'e ait iki katlı binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın binayı sardı. Alevler arasından zorlukla çıkan aile durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen binaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını bir saatte söndürdü. Ev kullanılamaz hâle gelirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.