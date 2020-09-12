Bursa'da genç kalemler işbaşı yaptı

BUTGEM'de verilen 3 haftalık eğitimin ardından saha çalışmalarını da tamamlayan gazeteci adayları, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği'nin kurumsal üye internet medyalarında işbaşı yaptı. İŞKUR'un 9 ay maaş desteği sağladığı gazeteci adayları, internet medyasının vasıflı istihdam sorununa da çözüm olacak.

Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, internet gazeteciliği eğitimlerinin üyelerinden gelen bir talep olduğunu hatırlatarak, “Bursa'da internet medyalarının vasıflı editör ve muhabir ihtiyacını karşılamak için internet gazeteciliği eğitimini gerçekleştirdik. Bu konuda bizlere destek olan BTSO, İŞKUR ve BUTGEM'e teşekkür ediyıorum. 75 kişinin başvurduğu eğitimlerde önceliğimiz her zaman İletişim Fakültesi mezunları oldu. Başvuru yapan tüm iletişim fakültesi mezunlarını eğitimlerimize dahil ettik. Pandemi sürecinden dolayı, katılım sayısını düşürdük. Eğitimi tamamlayan genç meslektaşlarımızı kurumsal üyelerimiz olan internet medyalarında işbaşı yapmalarına katkı sağladık” dedi.

İnternet medyalarından istihdama yönelik taleplerin devam ettiğini ifade eden Başkan Mesut Demir, “Bu talepleri karşılamak için ikinci internet gazeteciliği eğitimine de yakın zamanda başlayacağız. Amacımız, internet medyalarının kaliteli içerik üretmelerine katkı sağlayacak genç gazetecileri mesleğimize kazandırmak. İnternet Yasası ile ilgili yakın bir zamanda önemli gelişmeler olacak. Bu konuda hassas olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibine de teşekkür ediyorum. İnternet Yasası ile birlikte medyanın geleceği de kurtulmuş olacak. Medya olmazsa, toplumun haber alma özgürlüğü de kısıtlanır. Medyalar, vatandaş ile yöneticiler arasında köprü vazifesi görmektedir. Umuyoruz ki, çıkacak İnternet Yasası ile birlikte ülkemizin üzerindeki kambur ortadan kalkacak” diye konuştu.