İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir parkta tartışan genç kızların kavgası amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir parkta tartışan genç kızların kavgası amatör kameraya yansıdı.


Olay, Yunusemre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Henüz isimleri belirlenemeyen 2 genç kız, tartıştıkları 1 genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdı. Kızlar, aldığı darbelerle yere düşen genç kıza tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Saldırgan genç kızlar, 1 erkek şahıs tarafından engellendi. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.


Olayın ardından uzaklaşan saldırganlar, polis ekiplerince aranıyor.

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