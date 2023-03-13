Bursa'da gençlerin tehlikeli scooter yolculuğu kamerada

Bursa'da elektrikli socooter ile trafiğe çıkan dört kafadarın tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Sırameşeler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört kafadar kendilerine ait olan elektrikli scooter ile canlarını tehlikeye atarak araçların arasında süratli şekilde ilerledi. Bir süre tehlikeli şekilde ilerleyen gençler daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldular.